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  3. Джордж Лазаров за пръв път ще играе 1/2-финал на ITF турнир

Джордж Лазаров за пръв път ще играе 1/2-финал на ITF турнир

  • 19 юни 2026 | 15:05
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Джордж Лазаров за пръв път ще играе 1/2-финал на ITF турнир

Джордж Лазаров достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршулмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин се справи убедително с квалификанта Оскар Браун (Великобритания) с 6:2, 6:0 за час и 17 минути на корта.

След равенство 2:2 в откриващия сет Лазаров не даде нито гейм повече на съперника си и за първи път в кариерата си се класира сред най-добрите четирима на състезание от веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете.

Така за място на финала той ще се изправи утре срещу Андреа Де Марки (Италия).

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