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От Бока освободиха легендата Кавани

  • 19 юни 2026 | 14:41
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Бившият уругвайски национал Единсон Кавани е бил освободен от аржентинския гранд Единсон Кавани след три години в клуба, пише местният вестник "Оле". Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен, който е на 39 години, първоначално обяви през декември, че смята да сложи край на кариерата, тъй като получи контузия. Впоследствие промени това решение и желаеше да продължи да бъде на терена, но шефовете на аржентинския гранд са взели решение, че е по-добре да се разделят с нападателя.

Единсон Кавани обяви края на кариерата си
Единсон Кавани обяви края на кариерата си

Кавани продължава да не смята да сложи край на кариерата си и очаква да се излекува от контузията на гърба, за да намери нов проект. Прекратяването на договора е станало по желание на клуба и без обезщетение за футболиста. Кавани е изиграл 81 мача и е вкарал 28 гола за отбора, без да спечели трофей.  Спортният директор на Данубио, който е родният отбор на Кавани, заяви, че за клуба ще бъде "чест", ако надапателят се върне. Густаво Матосас смята, че Кавани само трябва да изпрати съобщение и ще бъде посрещнат с отворени обятия. 

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