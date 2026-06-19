Севлиево с играещ спортен директор през новия сезон

Добрин Петров заема нова позиция на стадион "Раковски" - спортен директор на Севлиево. Той ще отговаря за спортно-техническите процеси в клуба през предстоящия сезон 2026/2027 г. в Северозападна Трета лига. Същевременно с това капитанът остава на своя пост. Добрин ще продължи да носи с гордост синята фланелка, съвместявайки ролята на играещ директор.

През изминалата кампания опитният нападател изигра 27 мача и даде две асистенции във Втора лига, а за Sesame Купа на България вкара гол при 1:2 в 1/16-финала срещу бъдещия носител на трофея ЦСКА. През юли Добрин Петров ще стартира 11-та поредна лятна подготовка край река Росица.

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