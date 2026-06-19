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Насрочиха старта на Светкавица 2014, търси се съперник за контрола

  • 19 юни 2026 | 12:29
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Насрочиха старта на Светкавица 2014, търси се съперник за контрола

На 20 юли, СФК Светкавица 2014 (Търговище) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Три вече са договорени. Търси се съперник за още един спаринг, който да се проведе на 5-и или 12-и август. Седмица преди старта на първенството, търговищкия тим ще излезе за мач от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

29 юли: Светкавица 2014 (Търговище) – Волов-Шумен 2007

1 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Ботев (Нови пазар)

За 5 август или 12 август: Светкавица 2014 (Търговище) – търси съперник

8 август: Светкавица 2014 (Търговище) – Бенковски (Исперих)

15 август, купа АФЛ: Светкавица 2014 (Търговище) – жребий ще определи съперника

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