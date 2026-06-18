Български национал с нов треньор в Испания

Легендарният испански баскетболен специалист Чус Видорета подписа двегодишен договор и официално застава начело на Уникаха, слагайки началото на нова ера за клуба от Малага.

Новината беше официално обявена от клуба днес. Сделката е част от по-големи промени в два отбора от испанската Лига Ендеса, който се очаква да се състезава в Шампионската лига по баскетбол през сезон 2026/27.

"Чус Видорета е новият старши треньор на Уникаха. Това представлява значителна инвестиция в един от най-престижните треньори в испанския баскетбол, който наскоро беше обявен за най-добрия треньор в историята на Шампионската лига по баскетбол. Пристигането на Видорета в Малага е за два сезона, а привличането му в отбора бележи началото на нова ера за Уникаха – ера, която цели да продължи борбата за най-високите отличия, както клубът правеше през последните пет години", се казва в официалното съобщение на Уникаха, част от състава на който е и българският национал Дейвид Кравиш.

Назначението на Видорета е ключов ход за отбора, който се стреми да надгради успехите си и да остане сред водещите сили в испанския и европейския баскетбол.

През 2024 и 2025 г. Уникаха спечели две поредни Шампионски лиги, а преди това, през 2017-а триумфира и с трофея ЕвроКъп.

Навършващият 60 години след два дни Чус Видорета има 2 трофея в Шампионската лига и 2 във ФИБА Междуконтинентална купа начело на Лагуна Тенерифе.

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Снимки: Imago