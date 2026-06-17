Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

От Лече официално обявиха новия договор на своя наставник Еузебио Ди Франческо, който е с продължителност до лятото на 2028 година.

По този начин от клуба възнаградиха 56-годишния специалист, който изпълни голямата цел през изминалия сезон, а именно оставане на “джалоросите” в Серия "А". Тимът завърши на 17-ото място в класирането точно над зоната на изпадащите със своите 38 точки след 10 победи, 8 равенства и 20 загуби.

✍🏼 Prolungato fino al 30 giugno 2028 il rapporto contrattuale con mister Di Francesco 🟡🔴



📄 Il comunicato: https://t.co/ZpyrtjotTJ pic.twitter.com/3yKHSZf0cr — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 17, 2026

Ди Еузебио започна втория си период в Лече преди година, а освен това е водил Виртус Ланчано, Пескара, Сасуоло, Рома, Сампдория, Каляри, Верона, Фрозиноне и Венеция.

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Снимки: Gettyimages