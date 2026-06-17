Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лече
  3. Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

  • 17 юни 2026 | 17:10
  • 630
  • 0
Лече възнагради треньора, който остави отбора в Серия "А"

От Лече официално обявиха новия договор на своя наставник Еузебио Ди Франческо, който е с продължителност до лятото на 2028 година.

По този начин от клуба възнаградиха 56-годишния специалист, който изпълни голямата цел през изминалия сезон, а именно оставане на “джалоросите” в Серия "А". Тимът завърши на 17-ото място в класирането точно над зоната на изпадащите със своите 38 точки след 10 победи, 8 равенства и 20 загуби.

Ди Еузебио започна втория си период в Лече преди година, а освен това е водил Виртус Ланчано, Пескара, Сасуоло, Рома, Сампдория, Каляри, Верона, Фрозиноне и Венеция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

Властите в САЩ работят върху това да изпълнят молба на героя на Кабо Верде

  • 17 юни 2026 | 17:30
  • 735
  • 0
Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

Феномена: Време е да спрем да се крием и да признаем, че Меси е най-добрият за всички времена

  • 17 юни 2026 | 17:02
  • 2117
  • 9
Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

Марез: Разликата е, че Аржентина има Меси

  • 17 юни 2026 | 16:54
  • 566
  • 0
Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

Милан отново удари на камък в търсенето на нов директор

  • 17 юни 2026 | 16:38
  • 1054
  • 1
Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

  • 17 юни 2026 | 16:19
  • 2732
  • 10
Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен

Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен

  • 17 юни 2026 | 16:06
  • 1250
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 28064
  • 105
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 31561
  • 75
Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

Лудогорец с труден съперник в Лига на конференциите, Анди Краев посреща "орлите"

  • 17 юни 2026 | 14:52
  • 18455
  • 13
Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

Министър Енчо Керязов в “Гостът на Sportal.bg”: За мен комплекс "Червено знаме" трябва да се построи отново

  • 17 юни 2026 | 16:00
  • 6988
  • 7
УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

УЕФА решава казус с ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 17:07
  • 8792
  • 6
Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

Григор Димитров с втора убедителна победа в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 16:32
  • 11673
  • 5