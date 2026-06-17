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  3. Пламен Павлов ще играе за бронза в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов ще играе за бронза в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 17 юни 2026 | 16:56
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Пламен Павлов ще играе за бронза в тениса на Световното за спортисти със синдром на Даун

Пламен Павлов постигна втора победа в груповата фаза в надпреварата по тенис на корт и по-късно днес ще играе за бронзовия медал на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Павлов победи убедително Йоргос Теонас (Гърция) с 6:0 в последния кръг на група В.

Преди това той надделя над Алексиос Епщайн (Гърция) със същия резултат и загуби от аржентинеца Николас Аргуело с 1:6.

За бронза от 16:00 часа днес на кортовете на бившата националка Сесил Каратанчева Павлов излиза срещу Томи Тиинила (Финландия).

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

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