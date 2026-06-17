Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Плейофите за Купа "Стенли" са били най-гледаните в историята на САЩ

Плейофите за Купа "Стенли" са били най-гледаните в историята на САЩ

  • 17 юни 2026 | 12:08
  • 487
  • 0
Плейофите за Купа "Стенли" са били най-гледаните в историята на САЩ

Плейофите за Купа “Стенли” през тази пролет са били най-гледаните в историята в САЩ със средно 1,8 милиона зрители, потвърдиха от Националната хокейна лига на САЩ и Канада в сряда.

Това подобри предишния рекорд от 1,56 милиона през 1996 година и е с 68 процента повече спрямо миналия сезон.

Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята
Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

От ESPN съобщиха, че това е най-гледаният финал в Лигата от 2019 година насам. Каролина победи Вегас в шест мача във серията за първото място без някои от най-големите хокейни пазари в страната от Северна Америка.

Най-гледаният зимен спорт се радва на повишен интерес в Съединените щати в последния шампион, въпреки че отстъпва сериозно по заплащане на състезателите спрямо Националната баскетболна асоциация. Интересът от страна на женската телевизионна аудитория в САЩ към двубоите от НХЛ също се е покачил спрямо предходни шампионати.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Джон Торторела няма да остане на треньорския пост във Вегас Голдън Найтс

Джон Торторела няма да остане на треньорския пост във Вегас Голдън Найтс

  • 16 юни 2026 | 20:07
  • 707
  • 0
Бивш играч от НХЛ почина на 47 години

Бивш играч от НХЛ почина на 47 години

  • 16 юни 2026 | 19:45
  • 1468
  • 0
Филаделфия и Торонто размениха по двама хокеисти

Филаделфия и Торонто размениха по двама хокеисти

  • 16 юни 2026 | 19:22
  • 589
  • 0
Отборът от НХЛ Филаделфия Флайърс удължи договора на вратаря си Дан Владар

Отборът от НХЛ Филаделфия Флайърс удължи договора на вратаря си Дан Владар

  • 15 юни 2026 | 20:00
  • 1024
  • 0
Лора Христова сред световните звезди на специален старт в биатлона

Лора Христова сред световните звезди на специален старт в биатлона

  • 15 юни 2026 | 11:27
  • 4286
  • 0
Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

  • 15 юни 2026 | 06:16
  • 7927
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 5019
  • 17
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 101305
  • 178
ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА се размина с Бенфика във втория кръг на Лига Европа - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 17 юни 2026 | 10:03
  • 17000
  • 48
Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 17 юни 2026 | 12:27
  • 6532
  • 3
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

  • 17 юни 2026 | 11:40
  • 3751
  • 4
Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

Автогол помогна на Австрия срещу Йордания

  • 17 юни 2026 | 09:07
  • 34053
  • 22