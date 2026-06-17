Плейофите за Купа "Стенли" са били най-гледаните в историята на САЩ

Плейофите за Купа “Стенли” през тази пролет са били най-гледаните в историята в САЩ със средно 1,8 милиона зрители, потвърдиха от Националната хокейна лига на САЩ и Канада в сряда.

Това подобри предишния рекорд от 1,56 милиона през 1996 година и е с 68 процента повече спрямо миналия сезон.

Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

От ESPN съобщиха, че това е най-гледаният финал в Лигата от 2019 година насам. Каролина победи Вегас в шест мача във серията за първото място без някои от най-големите хокейни пазари в страната от Северна Америка.

Най-гледаният зимен спорт се радва на повишен интерес в Съединените щати в последния шампион, въпреки че отстъпва сериозно по заплащане на състезателите спрямо Националната баскетболна асоциация. Интересът от страна на женската телевизионна аудитория в САЩ към двубоите от НХЛ също се е покачил спрямо предходни шампионати.

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