Джон Торторела няма да остане на треньорския пост във Вегас Голдън Найтс

Джон Торторела няма да продължи да изпълнява треньорските функции в тима на Вегас Голдън Найтс, въпреки че изведе тима до финалите за купа "Стенли". Това съобщи във вторник генералният мениджър на клуба Кайл МакКримън.

Vegas Golden Knights General Manager Kelly McCrimmon has announced John Tortorella will not return to the team's coaching staff following the 2025-26 season.



Press release ➡️ https://t.co/KRK6lB8ZZQ pic.twitter.com/65sGbTZRR2 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 16, 2026

67-годишният Торторела бе назначен на треньорския пост в края на март месец, само осем мача преди края на редовния сезон в Националната хокейна лига. Той замени Брус Касиди с идеята да запази Вегас в зоната на плейофите. Под негово ръководство отборът спечели седем от тези осем мача, а след това елиминира и три противника в плейофите, преди да отстъпи в шест мача пред Каролина Хърикейнс в спора за титлата.

Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

"Благодарим на Тортс за работата му с нашия отбор от март месец насам. Когато взехме решението да го извикаме във Вегас, ние се нуждаехме от това той да свърши работа моментално в един ключов момент от сезона. Неговият опит и лидерски качества ни донесоха енергията, от която имахме нужда и ни помогнаха да стигнем до финала за купа "Стенли". Благодарни сме на Тортс за неговата страст, искреност и отдаденост към нашата организация и желаем на него и неговото семейство всичко най-добро", заяви МакКримън.

С раздялата с Торторела Вегас става един от трите отбора в НХЛ, които в момента са без треньор. Другите два са канадските Торонто Мейпъл Лийфс и Едмънтън Ойлърс.

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Снимки: Gettyimages