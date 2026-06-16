Джон Торторела няма да остане на треньорския пост във Вегас Голдън Найтс

Джон Торторела няма да продължи да изпълнява треньорските функции в тима на Вегас Голдън Найтс, въпреки че изведе тима до финалите за купа "Стенли". Това съобщи във вторник генералният мениджър на клуба Кайл МакКримън.
67-годишният Торторела бе назначен на треньорския пост в края на март месец, само осем мача преди края на редовния сезон в Националната хокейна лига. Той замени Брус Касиди с идеята да запази Вегас в зоната на плейофите. Под негово ръководство отборът спечели седем от тези осем мача, а след това елиминира и три противника в плейофите, преди да отстъпи в шест мача пред Каролина Хърикейнс в спора за титлата.
Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята
"Благодарим на Тортс за работата му с нашия отбор от март месец насам. Когато взехме решението да го извикаме във Вегас, ние се нуждаехме от това той да свърши работа моментално в един ключов момент от сезона. Неговият опит и лидерски качества ни донесоха енергията, от която имахме нужда и ни помогнаха да стигнем до финала за купа "Стенли". Благодарни сме на Тортс за неговата страст, искреност и отдаденост към нашата организация и желаем на него и неговото семейство всичко най-добро", заяви МакКримън.
С раздялата с Торторела Вегас става един от трите отбора в НХЛ, които в момента са без треньор. Другите два са канадските Торонто Мейпъл Лийфс и Едмънтън Ойлърс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages