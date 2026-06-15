Нестеров и Радулов стартираха с победи в Милано

Националите на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров и Илиян Радулов се класираха за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Милано (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара. Поставеният под номер 2 в схемата Нестеров елиминира представителя на домакините Федерико Янаконе с 0:6, 7:5, 6:4 за близо три часа игра. Българинът загуби първия сет, но успя да стигне до решаващ пробив в 11-ия гейм на втората часа, за да изравни след 7:5. В третия сет Нестеров преодоля пасив от 2:4 и със серия от четири поредни части затвори мача.

Радулов победи друг италианец Леонардо Малгароли с 6:3, 7:6(5) за два часа и седем минути на корта.

Националът взе четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет. Във втория той поведе с 3:0, след това пропиля два мачбола в 12-ия, но в тайбрека след 5:5 спечели две поредни разигравания, за да стигне до крайния успех.

Във втория кръг Нестеров ще играе срещу победителя от двубоя между италианците Федерико Арнаболди и Джилберто Равазио, а Радулов срещу номер 1 в схемата Флоран Бакс (Франция) или Стефано Д'Агостино.

Двамата национали ще играят през другата седмица на турнир от сериите "Чалънджър" в Пловдив.

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