Рафаел Ходар няма да играе на тенис турнира в Куинс Клъб

Рафаел Ходар се оттегли от участие на тенис турнира на трева в Куинс Клъб в Лондон. Испанецът, който се намира на 23-то място в световната ранглиста, има контузия на коремния мускул.

"Много съжалявам, че няма да мога да играя през тази седмица. Усетих известен дискомфорт в коремната област по време на последните няколко тренировки и след консултация със специалисти решихме да не поемаме никакви рискове. Трябва да се възстановя напълно и да се върна на корта възможно най-скоро. Благодаря на всички, които дойдоха да ме поздравят през последните няколко дни в Куинс. Надявам се да се върна по-силен догодина", написа Ходар в социалните мрежи.

Маркос Жирон ще заеме мястото на испанеца при жребия за основната схема на турнира.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google