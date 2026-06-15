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  3. Рафаел Ходар няма да играе на тенис турнира в Куинс Клъб

Рафаел Ходар няма да играе на тенис турнира в Куинс Клъб

  • 15 юни 2026 | 20:08
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Рафаел Ходар няма да играе на тенис турнира в Куинс Клъб

Рафаел Ходар се оттегли от участие на тенис турнира на трева в Куинс Клъб в Лондон. Испанецът, който се намира на 23-то място в световната ранглиста, има контузия на коремния мускул.

"Много съжалявам, че няма да мога да играя през тази седмица. Усетих известен дискомфорт в коремната област по време на последните няколко тренировки и след консултация със специалисти решихме да не поемаме никакви рискове. Трябва да се възстановя напълно и да се върна на корта възможно най-скоро. Благодаря на всички, които дойдоха да ме поздравят през последните няколко дни в Куинс. Надявам се да се върна по-силен догодина", написа Ходар в социалните мрежи.

Маркос Жирон ще заеме мястото на испанеца при жребия за основната схема на турнира.

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