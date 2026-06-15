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  3. Финалистът от "Ролан Гарос" Флавио Коболи отпадна на старта в Хале

Финалистът от "Ролан Гарос" Флавио Коболи отпадна на старта в Хале

  • 15 юни 2026 | 20:03
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Финалистът от "Ролан Гарос" Флавио Коболи отпадна на старта в Хале

Финалистът от Откритото първенство на Франция по тенис Флавио Коболи (Италия) отпадна на старта на турнира на трева от сериите АТP 500 в Хале (Германия) с награден фонд 2 583 330 евро. Шестият поставен Коболи отстъпи пред американеца Франсис Тиафо с 2:6, 6:7(4) за час 24 минути игра.

Вторият поставен Феликс Оже-Алиасим преодоля първия кръг след успех над португалеца Нуно Боржеш с 6:3, 3:6, 6:3 в двубой, продължил час и 44 минути.

Във втория кръг той ще се изправи срещу Лърнър Тиен, след като 20-годишният американец отстрани участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Макс Шьонхаус с 6:2, 6:4 само за 67 минути игра.

Място във втория кръг намериха още участващият с "уайлд кард" германец Даниел Алтмайер, който се наложи над преодолелия квалификациите Николоз Басилашвили (Грузия) със 7:5, 6:4 и Терънс Атман (Франция), който елиминира испанския квалификант Мартин Ландалусе с 6:3, 3:6, 7:6(2) в мач, продължил два часа и 18 минути.

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Снимки: Imago

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