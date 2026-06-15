Красимир Инински: Спортистите със синдром на Даун ни вдъхновиха да създадем нова програма в бокса

Точно три месеца остават до старта на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в „Асикс Арена“. София ще приеме най-добрите на Стария континент от 15 до 27 септември в едно историческо събитие, което ще се организира в България за пръв път под егидата на World boxing. Превръщаме в традиция, отброявайки дните до началото на шампионата, да ви предоставим интервю с президента на БФ Бокс Красимир Инински. Той говори по различни теми, по-малко от 100 дни преди едно от най-големите и значими спортни събития в България за годината.

Г-н Инински, ще говорим за бокс, но първо, нека да започнем интервюто с участието ви в Парада на нациите преди старта на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Колко специално бе за вас да сте част от шествието в неделя вечер?

- Не мога да го опиша с думи. Тези деца са прекрасни, толкова искрени и истински. Винаги е много специално за мен да съм сред тях. Всяка тяхна емоция се преживява и за мен беше невероятно преживяване да бъда част от тази инициатива, за което благодаря и на нашия приятел Слав Петков, който е президент на Федерацията за адаптирана физическа активност (ФАФА).

Вие от години си партнирате, като често сме виждали тези деца на тренировки на базата в „Дианабад“…

- Абсолютно, така е. Познаваме се много добре. Те са наши приятели и винаги когато имаме възможност, ги каним да тренират с нашите национали във всички възрасти. Аз ходих и в тяхната база, която са направили в квартал „Орландовци“, защото тези хора го заслужават. Гордея се, че както аз, така и нашата федерация, сме приятели с тях.

Как премина шествието?

- Беше изключително зареждащо и вълнуващо. Тръгнахме от „Света Неделя“ до НДК, беше истински празник. Това са близо 400 спортисти от 27 държави от целия свят. Всички се веселиха по пътя, една чиста и истинска радост се вижда на лицата им. Освен това и хората по улиците им се радваха и ръкопляскаха. Невероятно вълнение.

Може ли боксът да стане следващия спорт на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун?

- В момента, дори обсъждаме този въпрос. Имаме официална среща с представителите на международната федерация, включително президента на Спортния съюз на спортисти със синдром на Даун (SUDS) Марко Борзакини и секретаря на организацията Теса Ванхерден. Заедно и със Слав Петков коментираме включването на тези деца още на предстоящото европейско първенство в София. Целта ни е да направим няколко демонстративни срещи и постепенно боксът също да стане част от тяхната програма, по подобие на леката атлетика, спортната и художествена гимнастика, тениса и тенис на маса.

С оглед наближаващото европейско първенство в София и бидейки част от този Парад на нациите, ще видим ли нещо подобно и след три месеца за откриването на шампионата в „Асикс Арена“?

- В интерес на истината, планираме да заимстваме някои неща, защото когато видим нещо хубаво, трябва да го аплодираме и съответно да помислим как можем да го приложим и при нас. Европейското първенство в София е огромно събитие. Най-голямото за бокса на Стария континент тази година. Всички погледи, не само от Европа, но и от други континенти, ще бъдат насочени към нас и столицата ни. Така че всяка добра идея ще бъде оползотворена и от нашия екип. Включително и този мажоретен състав и оркестъра, които категорично привлякоха вниманието. Страхотна идея, за което отново аплодирам Слав и работата, която са свършили.

Тоест – още допълнителни изненади за феновете на бокса и като цяло на спорта в България?

- Да, не спираме да работим в тази посока и да търсим нови неща, с които да радваме хората и да превърнем това европейско първенство в истинско събитие, за което да се говори дълго време.

Има ли вече яснота кои ВИП гости ще присъстват? Говори се за легенди на световно ниво, като президента на World boxing Генадий Головкин и братя Кличко?

- Имаме потвърждение от тях. Генадий Головкин, с когото сме добри приятели в годините назад, ще бъде на европейското първенство в София. Наистина много голямо име, постигнал всичко на аматьорския и професионален ринг. Владимир Кличко също ще пристигне за шампионата, работим по различни направления с него и екипа му. Предстои и други големи имена от близкото и далечно минало да потвърдят визитата си. Тук искам да кажа, че и кметът на София Васил Терзиев, с когото бяхме заедно на Парада на нациите в неделя, ще бъде специален гост на европейското първенство. Очакваме потвърждение и от президента на България, г-жа Илияна Йотова, от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Европейското първенство по бокс е огромно събитие и съм сигурен, че ще получи нужната подкрепа от всички страни.

По-малко от 100 дни до събитието, на какво ниво е подготовката на главните герои в него – боксьорите ни?

- Върви по план. В момента са в такъв етап на подготовката, че резултатите не са на всяка цена. Въпросът е да повишават нивото, да чистят грешките, за да бъдат готови на сто процента за европейското първенство през септември месец. Част от тях са на Световната купа в Китай, други са в България и тренират активно. Участват на различни международни турнири, като в момента не гоним задължителни успехи и не търсим пик във формата им.

Снимка: Бончук Андонов / start-photo.bg

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