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Серина Уилямс вече тренира в Берлин

  • 15 юни 2026 | 18:58
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Серина Уилямс вече тренира в Берлин

Серина Уилямс се подготвя за втори турнир след завръщането си в тениса. Американката ще играе на двойки на тревна настилка в Берлин.

44-годишната Уилямс проведе тренировка турнира, който е подгряващ преди "Уимбълдън", а в социалните мрежи се появиха кадри от заниманието. 23-кратната шампионка на сингъл от "Големия шлем" се завърна в спорта миналата седмица след оттегляне, продължило близо четири сезона.

Тя спечели първия си мач заедно с Виктория Мбоко, но двете бяха принудени да се откажат на четвъртфиналите, след като кандаката получи контузия.

Серина Уилямс трябва да играе заедно с чешката тенисистка Каролина Мухова във вторник, но откриващият мач може да бъде отложен поради времето в германската столица.

Турнирът на сингъл в Берлин ще привлече някои от най-големите имена в тениса в момента, включително номер 1 в световната ранглиста Арина Сабаленка, шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина и финалистката от US Open Джесика Пегула.

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Снимки: Gettyimages

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