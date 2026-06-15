Серина Уилямс вече тренира в Берлин

Серина Уилямс се подготвя за втори турнир след завръщането си в тениса. Американката ще играе на двойки на тревна настилка в Берлин.
44-годишната Уилямс проведе тренировка турнира, който е подгряващ преди "Уимбълдън", а в социалните мрежи се появиха кадри от заниманието. 23-кратната шампионка на сингъл от "Големия шлем" се завърна в спорта миналата седмица след оттегляне, продължило близо четири сезона.
Тя спечели първия си мач заедно с Виктория Мбоко, но двете бяха принудени да се откажат на четвъртфиналите, след като кандаката получи контузия.
Серина Уилямс трябва да играе заедно с чешката тенисистка Каролина Мухова във вторник, но откриващият мач може да бъде отложен поради времето в германската столица.
Турнирът на сингъл в Берлин ще привлече някои от най-големите имена в тениса в момента, включително номер 1 в световната ранглиста Арина Сабаленка, шампионката от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина и финалистката от US Open Джесика Пегула.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages