Ема Радукану се оттегли от турнира в Нотингам

Шампионката от US Open за 2021 г. и 31-ва в света Ема Ръдукану се оттегли от WTA 250 турнира на трева в Нотингам, Великобритания, съобщиха организаторите. Тя трябваше да се изправи срещу чехкинята Каролина Плишкова (87-ма в световната ранглиста) в първия кръг.

Мястото на Радукану в основната схема ще бъде заето от чешката тенисистка Сара Бейлек, 47-ма в света. Турнирът в Нотингам се провежда от 15 до 21 юни.

Миналата седмица Ема Радукану достигна до финала на турнира WTA 500 в Лондон. На финала тя загуби от хърватката Дона Векич с 0:6, 6:7(6). След това британската тенисистка ще играе на Уимбълдън.

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