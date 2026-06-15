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  3. Александър Донски стартира успешно в квалификациите на "Чалънджър" в Полша

Александър Донски стартира успешно в квалификациите на "Чалънджър" в Полша

  • 15 юни 2026 | 15:29
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Александър Донски стартира успешно в квалификациите на "Чалънджър" в Полша

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Познан (Полша) с награден фонд от 160 680 евро.

27-годишният българин победи представителя на домакините Филип Печонка с 6:3, 6:4 за час и 20 минути игра.

Донски спечели първия сет с единствен пробив в четвъртия гейм. Във втората част българинът пропусна аванс от пробив, но успя отново да вземе подаването на съперника си, за да поведе с 4:3. След това националът спечели убедително следващите си сервис геймове и стигна до крайния успех.

За място в основната схема по-късно днес Донски ще се изправи срещу Макс Ханс Рехберг (Германия).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Донски и Андрю Паулсон (Чехия), поставени под №2 в схемата, ще започнат участието си срещу Оскари Палданиус (Финландия) и Алан Важни (Полша).

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