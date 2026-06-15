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  3. Елизара Янева започна с убедителна победа на WTA 125 турнир в Италия

Елизара Янева започна с убедителна победа на WTA 125 турнир в Италия

  • 15 юни 2026 | 15:26
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Елизара Янева започна с убедителна победа на WTA 125 турнир в Италия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Бреша (Италия) с награден фонд от 115 хиляди евро.

19-годишната българка победи убедително представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6:3, 6:3 за час и 29 минути игра.

Янева започна много силно срещата и поведе с 3:0, но допусна изравняване при 3:3. След това българката отново спечели три поредни гейма и затвори първия сет с 6:3 от третия си сетбол. Във втората част националката поведе с 2:0, италианката успя да изравни при 2:2, но Янева реализира още два пробива и без проблеми стигна до крайния успех.

С тази победа Елизара Янева заработи 15 точки за световната ранглиста при жените, в която през тази седмица заема 229-о място.

Във втория кръг българката ще играе срещу победителката от двубоя между поставената под №5 Хасмин Ортенси (Аржентина) и участващата с „уайлд кард" Франческа Паче (Италия).

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