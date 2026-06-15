Мъжете на ЦСКА спечелиха отборната титла на първенството по класическа борба в Бургас

Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас.

"Червените" завършиха с шест титли и са на върха с 230 точки.

След дълго отсъствие с титла на тепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа четири победи в категория до 63 килограма, а на финала тушира съотборника си от ЦСКА Божидар Лазаров.

Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 килограма.

Олимпийският шампион Семен Новиков (87) и Кирил Милов (97), двукратен европейски шампион, завършиха на върха в своите категории без да дадат точки на съперниците си.

Втори в отборното класиране е тимът на Ботев-93 Враца със 165 точки, а трети са от НСА със 127 точки.

Резултатите от финалите:

55 кг Стефан Григоров (ЦСКА) – Паоло Милков (“Камен Лозанов, Пл”) 6:1

60 кг Борислав Киролов (“Надежда-2014”, Оряхово) – Недялко Петров (ЦСКА) 6:1

63 кг Едмонд Назарян (ЦСКА) – Божидар Лазаров (ЦСКА) туш

67 кг Гриша Назарян (ЦСКА) – Веселин Манов (НСА) 5:2

72 кг Димитър Георгиев (“Ботев-93”,Враца) – Константин Стас (“Васил и Георги Илиеви”, Кн) 6:3 и отказ

77 кг Стоян Кубатов (“Левски”) - Атанас Колев (НСА) туш

82 кг Светослав Николов (ЦСКА) – Айк Мнацаканян (ЦСКА) 3:1

87 кг Семен Новиков (ЦСКА) – Ивайло Иванов (НСА) 9:0

97 кг Кирил Милов (ЦСКА) – Радостин Василев (ЦСКА) 8:0

130 кг Йоан Димитров (“Ботев-93”, Враца) – Мариян Маринов (“Ботев-93”, Враца) – без борба

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