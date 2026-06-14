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Иван Янкулов с четвърто място на Световната купа в Пловдив за Узбекистан

  • 14 юни 2026 | 19:55
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Иван Янкулов с четвърто място на Световната купа в Пловдив за Узбекистан

Българинът Иван Янкулов записа най-добро постижение на 2-ия кръг Световната купа по гребане в Пловдив.

22-годишният Иван Янкулов бе част от екипажа на Узбекистан, заедно с Даврион Давринов, Максим Голубев и Алишер Турдиев, който финишира четвърти в дисциплината четворка без рулеви.

Тимът на Узбекистан бе много близо до медала, след като отстъпи във финални спринт на отбора на Нова Зеландия и с време 5:51.81 минути остана четвърти.

Друг български състезател също се представи много добре на Световната купа в Пловдив за отбора на Узбекистан. Владимир Ботев и неговият партньор Мехрожбек Мамутколов финишираха втори във Финал Б на дисциплината двойка скул за мъже с време 6:15.19 минути.

В същата дисциплина двете български лодки - единствените представители на страната ни на Световната купа в Пловдив заеха четвърто и шесто място във Финал Ц.

Христо Нешев и Илиян Стоилов заеха четвъртото място във Финал Ц с време 6:25.37 минути.

Марио Нейков и Валентин Андонов останаха шести с време 6:27.37 минути.

Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място във финал С при двойките скул на Световната купа по гребане в Пловдив
Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място във финал С при двойките скул на Световната купа по гребане в Пловдив
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