Иван Янкулов с четвърто място на Световната купа в Пловдив за Узбекистан

Българинът Иван Янкулов записа най-добро постижение на 2-ия кръг Световната купа по гребане в Пловдив.
22-годишният Иван Янкулов бе част от екипажа на Узбекистан, заедно с Даврион Давринов, Максим Голубев и Алишер Турдиев, който финишира четвърти в дисциплината четворка без рулеви.
Тимът на Узбекистан бе много близо до медала, след като отстъпи във финални спринт на отбора на Нова Зеландия и с време 5:51.81 минути остана четвърти.
Друг български състезател също се представи много добре на Световната купа в Пловдив за отбора на Узбекистан. Владимир Ботев и неговият партньор Мехрожбек Мамутколов финишираха втори във Финал Б на дисциплината двойка скул за мъже с време 6:15.19 минути.
В същата дисциплина двете български лодки - единствените представители на страната ни на Световната купа в Пловдив заеха четвърто и шесто място във Финал Ц.
Христо Нешев и Илиян Стоилов заеха четвъртото място във Финал Ц с време 6:25.37 минути.
Марио Нейков и Валентин Андонов останаха шести с време 6:27.37 минути.