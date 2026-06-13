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Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място във финал С при двойките скул на Световната купа по гребане в Пловдив

  • 13 юни 2026 | 13:10
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Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място във финал С при двойките скул на Световната купа по гребане в Пловдив

Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място във финал С в дисциплината двойка скул на Световната купа по гребане в Пловдив. След като в сериите в петък само 63 стотни от секундата не достигнаха на Марио Нейков и Валентин Андонов да се класират за полуфиналите, двамата българи завършиха шести във финал С с време 6:27.37 минути.

Другите български представители на Световната купа - Христо Нешев и Илиян Стоилов, които също се състезаваха при двойките скул, финишираха на четвъртата позиция в същата гонка във финал С, като бяха с две секунди по-бързи от своите сънародници.

Нешев и Стоилов бяха изпреварени от представителите на Италия, Турция и Китай, които заеха местата съответно от първо до трето.

В неделя състезанието продължава с финалите в отделните дисциплини.

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