Легендарните братя Синкович: Харесваме Пловдив, Стария град, българите. Показахме, че не сме мъртви!

Легендите в гребането - хърватските братя Мартин и Валент Синкович, заявиха в емоционално интервю, че харесват много България и Пловдив. И винаги се връщат с удоволствие. А тук и сега са показали, че "не са мъртви". Направиха го, след като спечелиха златния медал на двойка скул във втория кръг от световната купа. В първия кръг в Севиля една грешка им струваше много. И отидоха във Финал С. Но в Пловдив - след много усилия в сериите и полуфинала, те бяха безапелационни във Финал А и грабнаха златото.

"Наистина винаги ми е много хубаво да идвам в България, да идвам в Пловдив. Това ми е четвърти път - за четвърти път печеля медал", заяви Мартин Синкович.

"Както брат ми каза, тук в Пловдив винаги сме гребали добре. Хубаво е и самото усещане, хората са страхотни. Харесваме Стария град в Пловдив, наслаждаваме се. С удоволствие се връщаме и ще се връщаме", добави Валент Синкович.

"Не сме мъртви, още сме тук и можем да побеждаваме. Това го показахме първо на себе си, а след това на всички други. И се надяваме да го показваме още няколко години", каза Мартин Синкович.

"Да, Олимпийските игри в Лос Анджелис категорично са нашата основна цел. И златото, разбира се", добави Валент.

Валент е роден на 2 август 1988 г. Мартин е роден на 10 октомври 1989 г. Но те наистина показват, че годините може да бъдат само число.

Легендарните братя Синкович са трикратни олимпийски шампиони и медалисти на поредни олимпийски игри. Те са сребърни медалисти на четворка скул от Лондон 2012, олимпийски шампиони на двойка скул от Рио 2016, олимпийски шампиони на двойка без рулеви от Токио 2020 и Париж 2024. Многократни световни и европейски шампиони.

Президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан и изпълнителният директор Винсен Гаяр бяха в България за Световната купа. Заедно с тях в церемониите по награждаване на призьорите в Пловдив взеха участие ч етирикратният медалист от олимпийски игри и депутат в 52-рото Народно събрание Йордан Йовчев, двукратният олимпийски шампион и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов, президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, председателят на организационния комитет в Пловдив Иван Попов, депутатката в 52-рото Народно събрание Катя Стайкова, представители на ръководството на Община Пловдив - Георги Титюков, Тони Стойчева, Али Байрам, директорът на състезанието Никола Господарски и генералният секретар на българския организационен комитет Даниел Христов.

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