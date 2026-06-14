Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

София ще бъде домакин на още един турнир при подрастващите. Зала “Триадица” ще приеме надпреварата за Купа БФБ за момчета до 14 години между 20 и 21 юни.
В турнира участие ще вземат четири отбора. Това са Рилски спортист, БУБА Баскетбол, Черно море Тича и Доростол.
Ето и програмата на турнира:
20 юни (събота):
Полуфинал А1 - 17.00 ч. - Рилски спортист - Черно море Тича
Полуфинал А2 - 19.00 ч. - Доростол - БУБА Баскетбол
21 юни (неделя):
Финал за 3-то място - 11.00 ч. - Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2
Финал - 13.00 ч. - Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google