Купа БФБ за момчета до 14 години в София следващата седмица

София ще бъде домакин на още един турнир при подрастващите. Зала “Триадица” ще приеме надпреварата за Купа БФБ за момчета до 14 години между 20 и 21 юни.

В турнира участие ще вземат четири отбора. Това са Рилски спортист, БУБА Баскетбол, Черно море Тича и Доростол.

Ето и програмата на турнира:

20 юни (събота):

Полуфинал А1 - 17.00 ч. - Рилски спортист - Черно море Тича

Полуфинал А2 - 19.00 ч. - Доростол - БУБА Баскетбол

21 юни (неделя):

Финал за 3-то място - 11.00 ч. - Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2

Финал - 13.00 ч. - Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2

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