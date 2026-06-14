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Черногорска легенда сложи край на кариерата си

  • 14 юни 2026 | 15:22
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Черногорска легенда сложи край на кариерата си

Черногорецът Боян Дублевич се отказа от професионалния басктебол на 34-годишна възраст, завършвайки състезателната си кариера след последния си сезон с испанския Сарагоса.

Центърът оставя значим отпечатък в играта на Стария континент, пише Eurohoops.

Определящи в кариерата му са 11 исторически сезона с друг испански тим Валенсия. Като капитан на отбора, превърнал се в клубна легенда, Дублевич спечели Лига Ендеса през 2017 година и добави в колекцията две титли от Еврокъп през 2014-а и 2019 година.

На международната сцена той носи екипа на черногорския национален отбор повече от десетилетие, като участва на три Европейско първенства - през 2013-а, 2017-а и 2022 година, както и на два Световни шампионата - през 2019-а и 2023 година.

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