Преслав Георгиев остана седми на финала на Европейското

Българинът Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану-каяк за мъже и жени в Монтемор (Португалия).

Националът завърши с време 39.429 секунди.

Европейски шампион стана Сергей Свинарьов (неутрален статут) с 38.279 секунди, който е бронзов медалист от Световното първенство през миналата година. Втори се нареди испанецът Пабло Грана на 0,075 секунди, а трети е Александър Зубок (Беларус) с пасив от 0,490 секунди.

Първенството завършва в неделя, а България е представена от петима състезатели.

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