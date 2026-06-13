Не всяко дърпане на косата в Премиър лийг ще носи червен картон, ще има и повече защита за вратарите

Английската Висша лига обяви, че дърпането на косата на противник не е задължително да доведе до автоматичен червен картон съгласно промените в насоките за съдийство за следващия сезон. Лигата съобщи в изявление, че червен картон ще се прилага, когато дърпането на косата се извършва с „прекомерна сила и/или бруталност“, докато инциденти, считани за умишлени, но без прекомерна сила, ще се наказват с жълт картон.
Промяната идва, след като Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед, Майкъл Кийн от Евертън и Дан Балард от Съндърланд бяха изгонени за дърпане на косата на противник миналия сезон.
Уточнението е част от промените, очертаващи как съдиите ще прилагат правилата на играта през предстоящия сезон. Висшата лига заяви, че задържането ще бъде по-внимателно проверявано, като реферите ще бъдат насърчавани да наказват действия, които не са футболни и имат съществено въздействие върху противниците.
Съдиите също така ще поставят по-голям акцент върху защитата на вратарите, като наказват играчи, които инициират контакт без реален опит да играят с топката, ако това влияе върху способността на вратаря да се бори за нея.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages