Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Не всяко дърпане на косата в Премиър лийг ще носи червен картон, ще има и повече защита за вратарите

Не всяко дърпане на косата в Премиър лийг ще носи червен картон, ще има и повече защита за вратарите

  • 13 юни 2026 | 11:44
  • 183
  • 0
Не всяко дърпане на косата в Премиър лийг ще носи червен картон, ще има и повече защита за вратарите

Английската Висша лига обяви, че дърпането на косата на противник не е задължително да доведе до автоматичен червен картон съгласно промените в насоките за съдийство за следващия сезон. Лигата съобщи в изявление, че червен картон ще се прилага, когато дърпането на косата се извършва с „прекомерна сила и/или бруталност“, докато инциденти, считани за умишлени, но без прекомерна сила, ще се наказват с жълт картон.

Промяната идва, след като Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед, Майкъл Кийн от Евертън и Дан Балард от Съндърланд бяха изгонени за дърпане на косата на противник миналия сезон.

Уточнението е част от промените, очертаващи как съдиите ще прилагат правилата на играта през предстоящия сезон. Висшата лига заяви, че задържането ще бъде по-внимателно проверявано, като реферите ще бъдат насърчавани да наказват действия, които не са футболни и имат съществено въздействие върху противниците.

Съдиите също така ще поставят по-голям акцент върху защитата на вратарите, като наказват играчи, които инициират контакт без реален опит да играят с топката, ако това влияе върху способността на вратаря да се бори за нея. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

  • 13 юни 2026 | 09:43
  • 3382
  • 2
Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

Изваденият на почивката Пулишич с подробности за състоянието си

  • 13 юни 2026 | 09:30
  • 1506
  • 0
Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

Джеси Марш: Всичко е под контрол, ценна точка за Канада

  • 13 юни 2026 | 09:14
  • 409
  • 0
Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

Барбарес: Поздравления за играчите ми, че не се поддадоха на натиска

  • 13 юни 2026 | 08:55
  • 932
  • 0
Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

  • 13 юни 2026 | 08:44
  • 1846
  • 0
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1408
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 3204
  • 7
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 63462
  • 67
В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

  • 13 юни 2026 | 09:40
  • 6253
  • 4
Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

Всичко се решава тази вечер! Везенков и компания протягат ръце към още една корона

  • 13 юни 2026 | 08:20
  • 5193
  • 7
Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

Катар срещу Швейцария: "Аннаби" търсят нова изненада срещу амбициозните "кръстоносци" на старта на Мондиала

  • 13 юни 2026 | 08:42
  • 1408
  • 4
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 13100
  • 7