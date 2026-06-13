Над 200 състезатели в първия ден на Държавното по борба в Бургас

Над 200 състезатели в свободния стил ще стартират в първия ден на Държавния личен-отборен шампионат по борба за мъже и жени, който ще се проведе в Бургас през уикенда.
При мъжете ще стартират 160 борци от 36 клуба, а при жените - 53 от 18 клуба.
На тепиха ще излязат и националите Ивайло Тисов (категория 57 килограма), Микяй Наим (65 кг), Михаил Георгиев (74 кг), Сали Салиев (92 кг), Ахмед Магамаев (97 кг), Георги Иванов (125 кг) и други.
При жените ще спорят Биляна Дудова (62 кг), както и по-младите Даяна Стойчева (50 кг), Олга Попова (57 кг), Виктория Бойнова (59 кг), Фатме Шабан (65 кг), Даниела Бръснарова (68 кг) и Ванеса Георгиева (72 кг).
Срещите започват утре от 10:00 часа в зала "Младост", съобщават от БФ Борба.
СНИМКИ: Bulgarian Wrestling Federation// FACEBOOK