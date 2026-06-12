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Над 100 клуба подкрепят реформаторската програма на УС на БФ Борба

  • 12 юни 2026 | 12:07
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Над 100 клуба подкрепят реформаторската програма на УС на БФ Борба

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание, съобщиха от централата. В тази връзка и в съответния законов срок ще бъде извършена необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията.

Подписката за свикване на Общо събрание бе входирана в четвъртък в ММС от адвоката на ЦСКА Станислав Трендафилов. Той направи това и през месец март.

“Към настоящия момент над 100 клуба, които са редовни членове на БФ Борба, изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през миналата година бяха избрани председателят Станка Златева и новият УС на БФ Борба. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и прекратяване на корупционните практики във федерацията, както и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена.

Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да възражда и надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба”, обявиха от БФБорба.

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