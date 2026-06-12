Сон изравни рекорд на селекционера си

Южна Корея победи Чехия с 2:1 в първия си мач от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Този успех донесе първи три точки за азиатския тим на Мондиала, а самият двубой беше белязан от исторически рекорд и любопитно статистическо съвпадение.

Капитанът и голямата звезда на корейците Хюн-Мин Сон, записа името си със златни букви в историята на местния футбол. Появявайки се на терена, той стана едва вторият футболист в историята на Южна Корея, който участва на четири различни Световни първенства (в периода от 2014 до 2026 г.). Единственият друг играч с такова дълголетие на Мондиали е легендарният Хонг Мьонг-бо, защитавал националните цветове между 1990 и 2002 г., който в момента е и селекционер на настоящия състав.

4 - Son Heung-Min is the second player to appear in four different FIFA World Cups for Korea Republic (2014-2026), joining current manager Hong Myung-Bo (1990-2002).



Experience. pic.twitter.com/pS3rrf78ty — OptaJoe (@OptaJoe) June 12, 2026

Мачът предложи и невероятно статистическо съвпадение, което се превръща в запазена марка за азиатския тим. С този двубой се затвърди тенденцията Южна Корея да постига успехите си по най-трудния начин, тъй като точно четири от общо осемте им успеха в цялата история на тветовни първенства са извоювани след пълен обрат с точно този резултат - 2:1, след като са допуснали първия гол в срещата.

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