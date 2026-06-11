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Успешно претегляне за всички участници на Grappling Grand Prix 77

  • 11 юни 2026 | 22:39
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Успешно претегляне за всички участници на Grappling Grand Prix 77

По-рано днес (11.06) в столичната зала за бойни спортове "Lonsdale Boxing Club" се проведе официалното претегляне преди събитието "Grappling Grand Prix 77". Осемте участници в турнира до 77 килограма и тези от трите специални срещи на спортното събитие се справиха с кантара.

Събмишън граплинг срещите между някои от най-добрите български състезатели по BJJ, MMA и граплинг ще се проведат в петък (12.06) в столичния клуб "Mixtape 5". Всички билети за събитието вече са изкупени, а феновете на бойните спортове ще могат да наблюдават на живо схватките само по Sportal.bg.

9 Официално претегляне преди Grappling Grand Prix 77

Ето я и пълната програма за турнира:

1/4-финал: Виктор Григоров - Тони Танев
1/4-финал: Михаил Николов - Николай Атанасов
1/4-финал: Ангел Младенов - Иван Вълев
1/4-финал: Теодор Марков - Руси Минев
Резервен двубой: Кирил Антонов - Владимир Запрянов
Специален двубой: Лазар Шопов - Пламен Колев
1/2-финал: Победител мач 1 срещу Победител мач 2
1/2-финал: Победител мач 3 срещу Победител мач 4
Специален: Адам Мусхаджиев - Христомир Каросеров
Мач за бронз: Загубил мач 7 срещу Загубил мач 8
Финал: Победител мач 7 срещу Победител мач 8

Сребърният медалист в турнира ще спечели 200 евро, а победителят в "малкия финал" ще се окичи с бронз и ще получи премия от 150 евро. Българската федерация по бразилско жиу-жицу (БФБЖЖ) пък е осигурила премия от 200 евро за най-бърз събмишън в турнира.

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