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  3. Александър Зверев призна за огромно напрежение по време на "Ролан Гарос"

Александър Зверев призна за огромно напрежение по време на "Ролан Гарос"

  • 11 юни 2026 | 16:53
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Александър Зверев разкри, че германският канцлер Фридрих Мерц е бил сред онези, които са го поздравили след първата му титла от Големия шлем на Откритото първенство на Франция и че е бил много по-нервен, отколкото е показвал, след като големите му конкуренти отпаднаха един след друг.

Зверев каза в интервю пред вестник „Билд“, че е бил бомбардиран със съобщения след победата си в пет сета над италианеца Флавио Коболи в неделя в Париж.

„Все още имам 1576 неотговорени съобщения. Отговарям им от три дни, но ще ми трябват още няколко. Искам да отговоря на всички“, каза той.

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Зверев каза, че звездите на тениса Новак Джокович и Рафаел Надал са му изпратили съобщения, както и футболисти, включително капитанът на Германия Йозуа Кимих и Тони Кроос, докато баскетболната легенда Дирк Новицки му изпращал съобщения по време на мача.

Мерц също го поздрави, което Зверев нарече „голяма чест“, защото никога преди не се бяха срещали.

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Зверев: Преживях един от най-хубавите моменти от живота си на този корт

„Той беше наистина възхитен от победата и каза, че също е гледал мача и ни аплодира. Мисля, че това е брилянтно - не очаквах това“, каза Зверев.

Зверев каза пред Bild и Sky TV, че е имал много проблеми да приеме ролята на основен фаворит, след като световният номер едно Яник Синер и Джокович бяха елиминирани през първата седмица.

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Пет впечатляващи факта от триумфа на Зверев

Зверев каза в Париж, че просто е мислил стъпка по стъпка, преди сега да признае, че е прикривал истинските си чувства.

„Излъгах себе си в името на каузата“, каза той, добавяйки, че не е спал онази нощ, след като Синер загуби. „Разбира се, че бях нервен“, каза той, говорейки за най-стресиращата седмица в живота си.

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Зверев: Надал ми пишеше през целия "Ролан Гарос"

Зверев не се поддаде на натиска и спечели първата си титла от Големия шлем в четвъртия си финал, което го прави първият германец, спечелил турнир от Големия шлем след Борис Бекер на Откритото първенство на Австралия през 1996 г.

Зверев сега е в Хале, Германия, където ще започне сезона си на тревни кортове следващата седмица.

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