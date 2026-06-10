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Донски отпадна и на двойки в Братислава

  • 10 юни 2026 | 23:24
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Донски отпадна и на двойки в Братислава

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на старта на сингъл и на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро. 27-годишният българин загуби в първия кръг на сингъл от Жоао да Силва (Бразилия) с 2:6, 4:6 за точно един час игра.

Донски допусна два пробива в първия сет и го загуби с 2:6, а във втората част беше пробит още в първия гейм и не успя да навакса изоставането си.

Донски отстъпи пред бразилец на "Чаланджър" в Братислава
Донски отстъпи пред бразилец на "Чаланджър" в Братислава

През миналата седмица Донски достигна до първия си финал на сингъл на турнир от сериите „Чалънджър“ в Република Южна Африка. Благодарение на това представяне той се изкачи до 538-ото място в световната ранглиста.

В надпреварата на двойки Александър Донски и Андрю Паулсон (Чехия), поставени под номер 3, допуснаха обрат и загубиха драматично със 7:6(4), 3:6, 8:10 от Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна) за час и 26 минути. Донски и Паулсон наваксаха изоставане от 4:8 до 8:8 в шампионския тайбрек, но загубиха следващите две точки и отпаднаха от надпреварата.

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