Де Минор продължава напред в Хертогенбош

Поставеният под номер 2 в схемата Алекс Де Минор от Австралия се класира за третия кръг на тунис турнира на трева в Хертогенбош с награден фонд 723 435 евро. Той надигра американеца Мартин Дам със 7:6 (8), 7:5 за близо два часа на корта.

Особено оспорван бе първият сет, в който австралиецът се възползва чак от третия си сетбол в тайбрека за крайното 10:8. В следващия кръг Де Минор чака победителя от френския двубой между Юго Юмбер и Бенжамен Бонзи.

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Представителят на домакините Талон Грикспоор победи сънародника си Ботик ван де Зандсхулп с 6:2, 6:7 (2), 6:4.

Унгарецът Мартин Фучович се наложи над поляка Хуберт Хуркач с 2:1 сета - 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4). Друг поляк - Камил Майхшак, продължи напред, след като победи финландеца Ото Виртанен - 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4).

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Снимки: Imago