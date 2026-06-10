Бублик е на четвъртфинал в Щутгарт

Александър Бублик от Казахстан и французинът Джовани Мпечи Перикар ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на тенис турнира в Щутгарт на трева от сериите ATР 250 с награден фонд 768 220 евро.

Бублик спечели срещу германеца Ян Ленарт-Щруф след 7:6(3), 3:6, 6:2 за час и 45 минути.

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Мпечи Перикар постигна чиста победи срещу белгиеца Готие Онклен - 7:6 (1), 6:2.

Във втория кръг на турнира ще играе италианецът Матиа Белучи, който победи представителя на домакините Яник Ханфман със 7:5, 6:7 (4), 6:2.

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Снимки: Imago