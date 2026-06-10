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Александър Василев отпадна във втория кръг в Католика

  • 10 юни 2026 | 21:40
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Александър Василев отпадна във втория кръг в Католика

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Католика (Италия) с награден фонд 97 640 евро. 19-годишният българин отстъпи пред номер 231 в световната ранглиста Андреа Гуериери (Италия) с 6:7(7), 5:7. Срещата продължи час и 58 минути.

Василев започна трудно и изостана с два пробива за 1:4 в първия сет, но успя да направи обрат до 6:5. След това се стигна до тайбрек, който беше равностоен до 5:5 точки. Националът обаче загуби следващите две разигравания и изостана в резултата.

Александър Василев с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Италия
Александър Василев с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Италия

Българинът поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Той отново пое инициативата и спечели три поредни гейма от 2:3 до 5:3, но загуби следващите четири гейма и отпадна от надпреварата.

Преди десет дни Василев спечели първата си титла при мъжете от турнирите на ITF, а от тази седмица заема рекордното за него 651-во място в световната ранглиста.

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