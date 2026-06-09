Александър Василев с убедителна победа на старта на "Чаланджър" в Италия

Българският национал за Купа "Дейвис" Александър Василев стартира с победа участието си на турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Католика (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

19-годишният българин надигра квалификанта Мигел Тобон (Колумбия) с 6:4, 6:2 за 73 минути на корта.

Двамата състезатели си размениха по един пробив в началото на първия сет и силите бяха изравнени до осмия гейм, когато Василев осъществи брейк и впоследствие получи шанс да сервира за водачеството в общия резултат. Във втората част българинът спечели пет поредни гейма и поведе с 5:1, преди да затвори срещата отново на собствен сервис.

Така Александър Василев заработи 6 точки за ранглистата на АТР и 1590 долара от наградния фонд на надпреварата.

Във втория кръг негов опонент ще бъде представителят на домакините Андреа Гериери, който е 231-ви в света, но двамата нямат предходни двубои един срещу друг.

По-късно днес Пьотр Нестеров, който премина успешно през квалификациите, ще се изправи срещу Марко Чекинато (Италия) на сингъл, докато Антъни Генов и Марк Уайтхаус (Великобритания) ще стартират срещу третите поставени Виктор Корня (Румъния) и Даниел Кукиерман (Израел) при дуетите.

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