Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Албон ще задмине Найджъл Менсъл този уикенд

Алекс Албон ще задмине Найджъл Менсъл този уикенд

  • 10 юни 2026 | 16:45
  • 335
  • 0

Предстоящата в неделя Гран При на Барселона ще бъде 96-то състезание за Алекс Албон с отбора на Уилямс, с което тайландецът ще се превърне в пилота с най-много участия с тима от Гроув в стартове от Формула 1.

В момента той дели първата позиция със световния шампион за 1992 година Найджъл Менсъл, като двамата имат по 95 състезания с Уилямс. Още тази седмица обаче Албон ще излезе еднолично на първото място със своя старт №96 с отбора, за който той се състезава от началото на 2022 година насам.

Тайландецът ще отбележи това свое постижение със специална каска, която е реплика на дизайна, който Менсъл използва в хода на своята кариера. Албон е получил специално разрешението на световния шампион за 1992 година да използва неговия дизайн в хода на този специален за него състезателен уикенд в Барселона.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Снимки: Atlassian Williams F1 Team

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Кал Кръчлоу остава в LCR Хонда и за следващите два кръга в MotoGP

Кал Кръчлоу остава в LCR Хонда и за следващите два кръга в MotoGP

  • 10 юни 2026 | 16:11
  • 439
  • 0
Четири зони за използване на активната аеродинамика в Барселона

Четири зони за използване на активната аеродинамика в Барселона

  • 10 юни 2026 | 16:01
  • 397
  • 0
Антонели отговори на Ръсел: Аз си оставам аутсайдерът в битката за титлата

Антонели отговори на Ръсел: Аз си оставам аутсайдерът в битката за титлата

  • 10 юни 2026 | 15:29
  • 2541
  • 0
Гран При на Арагон става резервно състезание в MotoGP

Гран При на Арагон става резервно състезание в MotoGP

  • 10 юни 2026 | 15:07
  • 585
  • 0
Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

Ферари планира значителни промени по 499P за 2027 година

  • 10 юни 2026 | 14:55
  • 523
  • 0
Хорхе Мартин отнесе очаквано наказание след мелето в Унгария

Хорхе Мартин отнесе очаквано наказание след мелето в Унгария

  • 10 юни 2026 | 14:29
  • 671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 16:54
  • 3130
  • 6
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 16312
  • 38
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 1381
  • 5
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 3194
  • 0
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 9024
  • 32
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 15285
  • 19