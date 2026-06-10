Алекс Албон ще задмине Найджъл Менсъл този уикенд

Предстоящата в неделя Гран При на Барселона ще бъде 96-то състезание за Алекс Албон с отбора на Уилямс, с което тайландецът ще се превърне в пилота с най-много участия с тима от Гроув в стартове от Формула 1.

History maker 👏



To mark his 96th Grand Prix start and becoming the driver with the most race starts ever for Williams, Alex will race in a special-edition helmet designed as a tribute to Nigel Mansell in Barcelona this weekend 🇪🇸



Two iconic Williams drivers. Two iconic helmet… pic.twitter.com/YAUOEwtliG — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 10, 2026

В момента той дели първата позиция със световния шампион за 1992 година Найджъл Менсъл, като двамата имат по 95 състезания с Уилямс. Още тази седмица обаче Албон ще излезе еднолично на първото място със своя старт №96 с отбора, за който той се състезава от началото на 2022 година насам.

Past meets present 💙🥹 pic.twitter.com/Nxgs86piAs — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 10, 2026

Тайландецът ще отбележи това свое постижение със специална каска, която е реплика на дизайна, който Менсъл използва в хода на своята кариера. Албон е получил специално разрешението на световния шампион за 1992 година да използва неговия дизайн в хода на този специален за него състезателен уикенд в Барселона.

Програма на уикенда за Гран При на Барселона във Формула 1

Снимки: Atlassian Williams F1 Team

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