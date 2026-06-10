Lucaozy поиска да бъде изваден от титулярния състав на Fluxo

Бразилецът Лукас "Lucaozy" Невеш официално е поискал да премине на резервната скамейка на Fluxo, потвърди самият играч чрез публикация в социалните мрежи.
24-годишният състезател се присъедини към организацията през лятото на 2025 година с надеждата да рестартира кариерата си след труден период в MIBR.
Въпреки това престоят му не оправда напълно очакванията, а сега той обяви, че е отворен за нови предложения. От Fluxo вече реагираха на промяната, като върнаха Кайке "kye" Бертолучи в титулярния състав след кратък 15-дневен престой на пейката.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google