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  3. Lucaozy поиска да бъде изваден от титулярния състав на Fluxo

Lucaozy поиска да бъде изваден от титулярния състав на Fluxo

  • 10 юни 2026 | 15:45
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Lucaozy поиска да бъде изваден от титулярния състав на Fluxo

Бразилецът Лукас "Lucaozy" Невеш официално е поискал да премине на резервната скамейка на Fluxo, потвърди самият играч чрез публикация в социалните мрежи.

24-годишният състезател се присъедини към организацията през лятото на 2025 година с надеждата да рестартира кариерата си след труден период в MIBR.

Въпреки това престоят му не оправда напълно очакванията, а сега той обяви, че е отворен за нови предложения. От Fluxo вече реагираха на промяната, като върнаха Кайке "kye" Бертолучи в титулярния състав след кратък 15-дневен престой на пейката.

Снимка: HLTV

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