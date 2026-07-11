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  3. 9z и PARIVISION ще спорят за титлата в Гуанджоу

9z и PARIVISION ще спорят за титлата в Гуанджоу

  • 11 юли 2026 | 21:57
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9z и PARIVISION ще спорят за титлата в Гуанджоу

Отборите на PARIVISION и 9z ще се изправят един срещу друг във финала на турнира по Counter-Strike - XSE Pro League Гуанджоу 2026. PARIVISION достигна до мача за титлата след драматичен успех с 2:1 (9-13, 19-17, 19-17) над FaZe. Руският тим загуби Cache, но направи обрат с две победи след продължения на Dust2 и Ancient.

9z също се нуждаеше от три карти, за да елиминира Alliance при 2:1 (13-10, 17-19, 13-7). Южноамериканският състав спечели Nuke, отстъпи след двойно продължение на Inferno, а след това се наложи убедително на Ancient.

Финалът между PARIVISION и 9z ще се играе в неделя от 11:00 ч., като и двата отбора ще преследват първата си титла от XSE Pro League в Гуанджоу.

Снимка: HLTV

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