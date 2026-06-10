Олимпик (Варна) договори четири контроли, иска още

Четири приятелски срещи си осигури Олимпик (Варна) за подготовка. Треньорският щаб търси минимум още един съперник за спаринг. Тренировъчният процес стартира на 6 юли. Заниманията ще се провеждат в местни условия до началото на новия сезон на Североизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

18 юли: Олимпик (Варна) – Аксаково (Аксаково)

21 юли: Олимпик (Варна) – Волов-Шумен 2007

25 юли: Олимпик (Варна) – Рилци (Добрич)

1 август: Олимпик (Варна) – търси се съперник

8 август: Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)

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