Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Олимпик (Варна) договори четири контроли, иска още

Олимпик (Варна) договори четири контроли, иска още

  • 10 юни 2026 | 14:06
  • 239
  • 0
Олимпик (Варна) договори четири контроли, иска още

Четири приятелски срещи си осигури Олимпик (Варна) за подготовка. Треньорският щаб търси минимум още един съперник за спаринг. Тренировъчният процес стартира на 6 юли. Заниманията ще се провеждат в местни условия до началото на новия сезон на Североизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

18 юли: Олимпик (Варна)Аксаково (Аксаково)

21 юли: Олимпик (Варна)Волов-Шумен 2007

25 юли: Олимпик (Варна)Рилци (Добрич)

1 август: Олимпик (Варна) – търси се съперник

8 август: Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Станислав Генчев застава пред медиите

Станислав Генчев застава пред медиите

  • 10 юни 2026 | 10:09
  • 1202
  • 0
Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

Босът на Спартак (Пд): Няма да се откажа!

  • 10 юни 2026 | 09:33
  • 1239
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 11154
  • 31
Шампионът започва подготовка днес

Шампионът започва подготовка днес

  • 10 юни 2026 | 09:15
  • 10840
  • 72
Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

Димитър Мрънков получи наградата си за един от голмайсторите на Елитната група до 18 години

  • 10 юни 2026 | 09:00
  • 553
  • 0
Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

Вангел Вангелов: Бъдещето на ЦСКА е осигурено за следващите 50 години

  • 10 юни 2026 | 04:40
  • 20376
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

  • 10 юни 2026 | 14:27
  • 56
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 11154
  • 31
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 16850
  • 18
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 1494
  • 2
Венци Стефанов говори пред медиите преди първата тренировка на Славия

Венци Стефанов говори пред медиите преди първата тренировка на Славия

  • 10 юни 2026 | 14:28
  • 7
  • 0
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 20760
  • 45