Олимпик (Варна) договори четири контроли, иска още

Четири приятелски срещи си осигури Олимпик (Варна) за подготовка. Треньорският щаб търси минимум още един съперник за спаринг. Тренировъчният процес стартира на 6 юли. Заниманията ще се провеждат в местни условия до началото на новия сезон на Североизточната Трета лига.
Програмата за контролите:
18 юли: Олимпик (Варна) – Аксаково (Аксаково)
21 юли: Олимпик (Варна) – Волов-Шумен 2007
25 юли: Олимпик (Варна) – Рилци (Добрич)
1 август: Олимпик (Варна) – търси се съперник
8 август: Олимпик (Варна) - Септември (Драгоево)