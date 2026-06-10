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Весела Лечева: Банковите сметки на БОК са на нула

  • 10 юни 2026 | 14:23
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и част от екипа й говориха пред медиите след редовното заседание на Изпълнителното бюро на организацията.

На пресконференцията присъстваха и генералният секретар на БОК Данаил Димов, както и президентът на БФ Бадминтон Володя Златев и председателят на БФ Джудо Румен Стоилов.

Вчера Димов показа в какво окаяно състояние е сградата на БОК, а днес Лечева коментира темата, както и кога можем да очакваме развитие по въпроса с финансиране на комитета ни, след като то бе спряно от МОК покрай съдебната сага след Общото събрание на 19 март 2025 г.

Лечева наскоро официално беше вписана в Търговския регистър като председател на БОК.

"Няма потенциал да бъде представителната сграда, защото БОК изисква много по-различни съоръжения и възможности. Сградата, която ще направим по стъпки, в крайна сметка трябва да бъде изпълнена със съдържание, не само да имаме емблемата и фасадата", коментира Лечева.

"По отношение на финансовото състояние - числата пред Изпълнителното бюро, които изложихме, са в рамките на 360 000 евро задължения до момента. Банковите сметки са на нула, даже имаме минус 400 евро в една от тях. Получихме дарение от президента на федерацията по джудо, за да си платим сметките за ток. Изключително неприятни неща. Оттук-нататък, при възстановяването на финансирането от МОК, и най-вече с нашите проекти, да възстановим нормалното функциониране на Олимпийския комитет", заяви тя.

"Предстои в момента Генерална асамблея на Европейския олимпийски комитет - утре пътуваме до Будапеща, ще има представители и на МОК. Имаме вече заявена среща на 12 юни с финансовия департамент на МОК. Ще обсъдим въпроса с финансирането, за да получим своевременно отпуснати средства", каза председателят на БОК.

Весела Лечева беше категорична, че в БОК не искат само запълване на работни места, а хора с експертиза, които да помогнат с бъдещите проекти на организацията.

"Ние представихме амбициозна структура. Не искаме да назначаваме някого на заплати, а млади хора, експерти. Именно, когато има такива инициативи, да ги привличаме. Не е въпросът да търсим работни места, а хора, които да реализират нашите цели. По отношение на Дакар - 16 извоювани квоти, 12 спорта. Първите Младежки олимпийски игри в Африка. Различна е вече системата за квалификация на спортисти за тези Игри. Различни са спортовете - например плажна борба, все нетрадиционни за България", коментира Лечева.

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