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Исторически успех за родното катерене и Александра Тоткова на Световната купа в Шамони

  • 13 юли 2026 | 08:57
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Исторически успех за родното катерене и Александра Тоткова на Световната купа в Шамони

Александра Тоткова спечели сребърния медал в трудността при жените на световната купа в Шамони и с това написа нова страница в историята на катеренето у нас - най-доброто българско класиране на състезание от такъв ранг! Досегашното най-добро класиране беше също нейно, от 2021 г., когато отново в Шамони завоюва бронзовия медал в нейната коронна дисциплина - трудността.

След силното си представяне в предишните два кръга в Прага и Инсбрук, където зае 7-о и 9-о място, дойде и големият ден за нашата най-добра състезателка. Шамони отново се оказа специалното място за Алекс, където да покаже най-доброто от себе си.

Александра започна силно състезанието още от квалификацията, където зае 5-о място и без проблем продължи към полуфиналния кръг. И там Александра показа отлична форма и с 2-ри резултат продължи към финала за първите осем състезателки. На финала Алекс отново показа високата си класа, успя да направи резултат 48 на маршрута, на 4 хватки под победителката в състезанието Ани Сандърс от САЩ. Третото място остана за представителката на Южна Корея Чеюн Сео.

Следващото участие на Александра Тоткова ще бъде в края на август на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в Лавал, Франция.

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