Българска гордост! Кристина Златева се качи на подиума сред световния елит в САЩ

Най-добрата българска състезателка по билярд Кристина Златева записа пореден впечатляващ успех на международната сцена, след като завърши на престижното трето място в турнира WPBA Soaring Eagle Masters 2026, проведен в Мичиган, САЩ.

Сред 64 от най-силните състезателки в света българката отново демонстрира класата, която през последните години я превърна в едно от най-разпознаваемите имена в световния женски билярд. В изключително оспорвана конкуренция Златева показа хладнокръвие, постоянство и шампионски характер, за да достигне до почетната стълбичка в една от най-престижните надпревари от календара на WPBA.

Поредният силен резултат е още едно доказателство за възхода на българката, която вече държи най-високото класиране в историята на родния билярд със своето място в Топ 5 на световната ранглиста на WPA. Представянето ѝ в САЩ затвърди позициите ѝ сред най-добрите състезателки на планетата и показа, че тя продължава уверено да се конкурира с най-големите имена в спорта.

Бронзовият медал от WPBA Soaring Eagle Masters идва в ключов момент за Златева. След историческото изкачване до петото място в света, българската звезда е все по-близо до следващата голяма цел в кариерата си – място сред трите най-добри състезателки в световната ранглиста.

Турнирът в Мичиган предложи четири дни билярд от най-висока класа, а Кристина Златева за пореден път накара българските фенове да се гордеят. С всяко следващо участие тя не само затвърждава мястото си сред световния елит, но и продължава да пише нови страници в историята на българския билярд.

Третото място на WPBA Soaring Eagle Masters 2026 е още един голям успех в кариерата на Златева и я доближава до нов исторически връх за България на световната сцена.

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