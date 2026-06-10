Звезда в Rocket League събра таланти преди Световното

Британската Rocket League звезда Финлей "rise." Фъргюсън официално се завърна на европейската сцена, след като представи новия си състав Magnolia. В отбора влизат още французинът Лиам "yujin" Далиак и англичанинът Бен "Toxiic" Салмън, като тимът активно търси организация, която да го представлява.

Основната цел на Magnolia ще бъдат предстоящите квалификации от типа "последен шанс" за Rocket League World Championship и Световното първенство по електронни спортове. Двата турнира дават последна възможност на отборите да се класират за най-големите международни събития през сезона.

За rise. това е първо завръщане в Европа след раздялата му с Karmine Corp през 2024 година. След неуспешен престой в Северна Америка с Gen.G той ще се опита да се върне на голямата сцена заедно с новите си съотборници.

Снимка: Gen.G

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