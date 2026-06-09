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  3. Monte на Алекс "Rainwaker" Петров излиза срещу Aurora в първия ден от етап № 3 от Мейджъра в Кьолн

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров излиза срещу Aurora в първия ден от етап № 3 от Мейджъра в Кьолн

  • 9 юни 2026 | 23:01
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Monte на Алекс "Rainwaker" Петров излиза срещу Aurora в първия ден от етап № 3 от Мейджъра в Кьолн

След края на втората фаза от Мейджъра в Кьолн вече са ясни всички 16 отбора, които продължават битката за трофея в "Катедралата на Counter-Strike".

Българската звезда Алекс "Rainwaker" Петров и неговият Monte Esports си осигуриха място сред най-добрите и ще започнат участието си в третата фаза срещу Aurora Gaming.

Двубоят е насрочен за 11 юни от 19:30 часа българско време и противопоставя Monte на един от най-опасните състави в турнира, воден от турските звезди woxic и XANTARES.

Снимка: ESL

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