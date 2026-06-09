Monte на Алекс "Rainwaker" Петров излиза срещу Aurora в първия ден от етап № 3 от Мейджъра в Кьолн

След края на втората фаза от Мейджъра в Кьолн вече са ясни всички 16 отбора, които продължават битката за трофея в "Катедралата на Counter-Strike".

THE 16 TEAMS IN STAGE 3 OF THE #IEM COLOGNE MAJOR.



Only 8 will make it into the LANXESS Arena. pic.twitter.com/FQoiFFa6by — ESL Counter-Strike (@ESLCS) June 9, 2026

Българската звезда Алекс "Rainwaker" Петров и неговият Monte Esports си осигуриха място сред най-добрите и ще започнат участието си в третата фаза срещу Aurora Gaming.

Двубоят е насрочен за 11 юни от 19:30 часа българско време и противопоставя Monte на един от най-опасните състави в турнира, воден от турските звезди woxic и XANTARES.

Снимка: ESL

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google