Monte на Алекс "Rainwaker" Петров излиза срещу Aurora в първия ден от етап № 3 от Мейджъра в Кьолн

След края на втората фаза от Мейджъра в Кьолн вече са ясни всички 16 отбора, които продължават битката за трофея в "Катедралата на Counter-Strike".
Българската звезда Алекс "Rainwaker" Петров и неговият Monte Esports си осигуриха място сред най-добрите и ще започнат участието си в третата фаза срещу Aurora Gaming.
Двубоят е насрочен за 11 юни от 19:30 часа българско време и противопоставя Monte на един от най-опасните състави в турнира, воден от турските звезди woxic и XANTARES.
Снимка: ESLДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google