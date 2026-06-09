Faker изпревари Меси и Роналдо в престижна класация на TIME

Легендата в League of Legends Лий "Faker" Санг-хьок беше включен в първото издание на класацията TIME100 Sports за най-влиятелните личности в световния спорт през 2026 година.О ще по-впечатляващото е, че звездата на T1 попадна в категорията "Икони" - най-престижната група в подреждането, изпреварвайки имена като Кристиано Роналдо, Стеф Къри и Алекс Морган.

В списъка присъстват още световни суперзвезди като Лионел Меси, ЛеБрон Джеймс, Айлийн Гу и Карлос Алкарас. От TIME подчертават, че класацията оценява не само спортните успехи, но и културното, икономическото и общественото влияние на личностите.

Именно поради тази причина Faker е отличен като най-голямото име в историята на електронните спортове. Шесткратният световен шампион и трикратен действащ носител на титлата вече е признат за една от най-влиятелните фигури в Южна Корея, а през 2026 година получи и медал "Чхонньон", който е най-високото държавно отличие за спортист в страната.

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