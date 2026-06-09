С победата си в Кьолн Алекс "Rainwaker" Петров помогна на цяла Европа в CS

Триумфът на българина Алекс "Rainwaker" Петров и неговият Monte над paiN на Мейджъра в Кьолн осигури допълнително място за европейските отбори на предстоящия Мейджър в Сингапур.

Историческо постижение за България в CS - Алекс "Rainwaker" Петров е на финалния етап на Мейджъра в Кьолн

След този резултат Европа вече ще разполага с 18 представители на турнира в Сингапур, което е с един повече в сравнение с 17-те отбора на Мейджъра в Кьолн.

За сметка на това регионът на Америка със сигурност ще загуби поне една квота. Броят им може да намалее с още една, ако Legacy отстъпи на TYLOO в следващия си мач.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google