НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte поведоха устремено към последната фаза на Мейджъра в Кьолн

Отборът на българина Алекс "Rainwaker" Петров - Monte, води на бразилския paiN при резултат 1:0 в най-важния си мач от Мейджъра в Кьолн досега. И двата състава са с резултат от 2 победи и 2 загуби и днешният успех ги дели от третата фаза на турнира.
Картите са Nuke, Dust 2 и Mirage. Петров и компания започнаха Nuke като CT. Въпреки че първоначално поведоха с 3:0, бразилските играчи оставиха Monte да спечели повечето си рундове в първата половина, която приключи при 8:4.
Така в ролята на T Rainwaker и съотборниците му бързо затвориха срещата, оставяйки само един рунд на съперника. За финал Ауримас "Bymas" Пипирас и Оскар "AZUWU" Бел затвориха картата с прекрасно отиграна ситуация на числено неравенство и спечелиха "2 в 4 ситуацията", с което поведоха в резултатът.
За карта № 2 бе определена класиката Dust 2.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google