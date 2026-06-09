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  3. НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte поведоха устремено към последната фаза на Мейджъра в Кьолн

НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte поведоха устремено към последната фаза на Мейджъра в Кьолн

  • 9 юни 2026 | 15:06
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НА ЖИВО: Алекс "Rainwaker" Петров и Monte поведоха устремено към последната фаза на Мейджъра в Кьолн

Отборът на българина Алекс "Rainwaker" Петров - Monte, води на бразилския paiN при резултат 1:0 в най-важния си мач от Мейджъра в Кьолн досега. И двата състава са с резултат от 2 победи и 2 загуби и днешният успех ги дели от третата фаза на турнира.

Картите са Nuke, Dust 2 и Mirage. Петров и компания започнаха Nuke като CT. Въпреки че първоначално поведоха с 3:0, бразилските играчи оставиха Monte да спечели повечето си рундове в първата половина, която приключи при 8:4.

Така в ролята на T Rainwaker и съотборниците му бързо затвориха срещата, оставяйки само един рунд на съперника. За финал Ауримас "Bymas" Пипирас и Оскар "AZUWU" Бел затвориха картата с прекрасно отиграна ситуация на числено неравенство и спечелиха "2 в 4 ситуацията", с което поведоха в резултатът.

За карта № 2 бе определена класиката Dust 2.

Снимка: HLTV

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