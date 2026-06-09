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Футболистите на Славия преминават медицински прегледи

  • 9 юни 2026 | 15:09
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Футболистите на Славия преминават медицински прегледи

От Славия публикуваха видео, от което се вижда, че футболистите на "белите" преминават задължителните медицински прегледи преди старта на подготовката за сезон 2026/27. Утре (10 юни) най-старият столичен клуб ще проведе първа тренировка от 17:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

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Час по-рано президентът Венцеслав Стефанов и старши треньорът Ратко Достанич ще дадат пресконференция за медиите, на която ще бъдат представени новите попълнения в отбора. До този момент Славия се подсили с Димитър Буров, Йоан Борносузов, Илиан Антонов и Умаро Балде. В същото време стана ясно, че младата звезда на тима Кристиян Балов ще бъде трансфериран в Цървена звезда.

"Белите" започват новата кампания с домакинство на ЦСКА.

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