Футболистите на Славия преминават медицински прегледи

От Славия публикуваха видео, от което се вижда, че футболистите на "белите" преминават задължителните медицински прегледи преди старта на подготовката за сезон 2026/27. Утре (10 юни) най-старият столичен клуб ще проведе първа тренировка от 17:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

Час по-рано президентът Венцеслав Стефанов и старши треньорът Ратко Достанич ще дадат пресконференция за медиите, на която ще бъдат представени новите попълнения в отбора. До този момент Славия се подсили с Димитър Буров, Йоан Борносузов, Илиан Антонов и Умаро Балде. В същото време стана ясно, че младата звезда на тима Кристиян Балов ще бъде трансфериран в Цървена звезда.

"Белите" започват новата кампания с домакинство на ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google