България с първа победа на Европейското по хандбал в Косово

Националният отбор на България записа първа победа на европейското първенство по хандбал за мъже до 20 години в дивизия "В", което се провежда в Косово.

Във втория си мач от турнира в Прищина националите победиха с 33:29 (16:11) Великобритания. Така след два двубоя те заемат второто място в група 2 с 3 точки, колкото има и лидерът Белгия, с който България направи равенство 31:31 в първата си среща.

Срещу Великобритания българският тим изигра много силно първо полувреме, което спечели с 16:11. Българите поведоха с 4:1 още в началните минути, а постепенно авансът им се увеличи до пет гола при 8:3 и до седем гола при 13:6.

В средата на второто полувреме британците съкратиха изоставането си до три гола при 22:19, но българските хандбалисти отговориха с три последователни гола за 25:19, което елиминира интригата в срещата.

Най-резултатен за България бе Тодор Кънев с 9 гола. Още 8 прибави Иван Петков, а Румен Ангелов завърши с 6 попадения. За Великобритания Райън Лок, Лукас Кормак и Ангъс Семпъл вкара по четири пъти.

За българските хандбалисти предстои почивен ден, а в сряда националите срещат състава на Люксембург, който до момента е с два загуби от два мача.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google