Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България с първа победа на Европейското по хандбал в Косово

България с първа победа на Европейското по хандбал в Косово

  • 13 юли 2026 | 15:25
  • 241
  • 0
България с първа победа на Европейското по хандбал в Косово

Националният отбор на България записа първа победа на европейското първенство по хандбал за мъже до 20 години в дивизия "В", което се провежда в Косово.

Във втория си мач от турнира в Прищина националите победиха с 33:29 (16:11) Великобритания. Така след два двубоя те заемат второто място в група 2 с 3 точки, колкото има и лидерът Белгия, с който България направи равенство 31:31 в първата си среща.

Срещу Великобритания българският тим изигра много силно първо полувреме, което спечели с 16:11. Българите поведоха с 4:1 още в началните минути, а постепенно авансът им се увеличи до пет гола при 8:3 и до седем гола при 13:6.

В средата на второто полувреме британците съкратиха изоставането си до три гола при 22:19, но българските хандбалисти отговориха с три последователни гола за 25:19, което елиминира интригата в срещата.

Най-резултатен за България бе Тодор Кънев с 9 гола. Още 8 прибави Иван Петков, а Румен Ангелов завърши с 6 попадения. За Великобритания Райън Лок, Лукас Кормак и Ангъс Семпъл вкара по четири пъти.

За българските хандбалисти предстои почивен ден, а в сряда националите срещат състава на Люксембург, който до момента е с два загуби от два мача.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Исторически успех за родното катерене и Александра Тоткова на Световната купа в Шамони

Исторически успех за родното катерене и Александра Тоткова на Световната купа в Шамони

  • 13 юли 2026 | 08:57
  • 1944
  • 0
България U20 тръгна с равенство на Европейския шампионат по хандбал в Косово

България U20 тръгна с равенство на Европейския шампионат по хандбал в Косово

  • 12 юли 2026 | 23:42
  • 1004
  • 0
Енчо Керязов: Ще се борим за повече бюджет за спорта, но първо трябва да покажем финансова дисциплина

Енчо Керязов: Ще се борим за повече бюджет за спорта, но първо трябва да покажем финансова дисциплина

  • 12 юли 2026 | 20:57
  • 838
  • 1
Матьо Ван дер Пул спечели 9-ия етап на Тур дьо Франс

Матьо Ван дер Пул спечели 9-ия етап на Тур дьо Франс

  • 12 юли 2026 | 20:51
  • 1693
  • 0
Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на турнир по бадминтон до 17 години в Истанбул

Теодора Павлова стана шампионка на смесени двойки на турнир по бадминтон до 17 години в Истанбул

  • 12 юли 2026 | 20:48
  • 671
  • 0
Шабан Мустафа и Билсерин Сюлейман спечелиха планинското бягане на Витоша летен фест 2026

Шабан Мустафа и Билсерин Сюлейман спечелиха планинското бягане на Витоша летен фест 2026

  • 12 юли 2026 | 15:39
  • 1995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

Веласкес преди реванша срещу Борац: Ще направим всичко възможно да спечелим този мач

  • 13 юли 2026 | 16:17
  • 3015
  • 7
Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

Балъков: Франция играе най-доминиращо, при Испания липсва нещо напред, Кейн е най-странният нападател

  • 13 юли 2026 | 16:00
  • 3758
  • 3
От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

От Манчестър Юнайтед изненадаха всички и платиха откупната клауза на белгийски национал

  • 13 юли 2026 | 13:30
  • 19671
  • 8
Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

Ираола: Искам феновете на Ливърпул да се гордеят с този отбор, нуждаем се от още нови попълнения

  • 13 юли 2026 | 13:52
  • 6739
  • 8
Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

Гриша Ганчев обяви скандално: Левски купи 14 мача, ние 12 - дори чистачките знаят, че ще вземат премии, че ще паднат

  • 13 юли 2026 | 11:46
  • 44688
  • 211
Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

Новата ера в Реал стартира днес с един непознат Моуриньо начело

  • 13 юли 2026 | 09:09
  • 19636
  • 17