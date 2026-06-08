Славия привлече талант на ЦСКА и халф на Монтана

Славия обяви привличането на Илиан Антонов и Умаро Балде, които подписват договори с клуба за по три сезона. 21-годишният Антонов, който до момента беше собственост на ЦСКА, играе като крило. Той е бивш юношески национал на България.

Балде пък беше част от Монтана през миналия сезон. Преди това е носил екипите на Маритимо Б, Фафе, Варзим, Синфаеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея-Бисау.

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Като юноша Балде защитава цветовете на Спортинг (Лисабон), Маритимо и Тондела и има един мач за състава на Португалия U16.

"Белите" вече си осигуриха услугите на Димитър Буров и Йоан Борносузов.

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На 10 юни от 16:00 часа президентът на клуба Венцеслав Стефанов и треньорът Ратко Достанич ще дадат пресконференция на стадион "Александър Шаламанов". Един час по-късно е първата тренировка на тима по време на лятната подготовка.

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